Temptation Island, set devastato: "Volano oggetti". Stop alle riprese, un grosso guaio per Mediaset

È partito il conto alla rovescia per la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island, che sarà regolarmente su Canale 5 a partire da mercoledì 30 giugno, nonostante gli intoppi verificatisi negli ultimi giorni. Raffaella Mennoia, autrice del programma e conosciuta per essere una stretta collaboratrice di Maria De Filippi, ha svelato in alcune storie di Instagram che il villaggio delle tentazioni in Sardegna è stato messo a dura prova dal maltempo.

Addirittura qualche notte fa c’è stata una tromba d’aria, documentata e mostrata sui social dalla Mennoia: si vedono gli oggetti di scena volare via a causa della violenta raffica di vento. In quell’occasione le riprese si sono dovute fermare, ma per fortuna non sono stati riportati danni importanti e i lavori sono poi ripresi senza grossi intoppi. “Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare - è stata la testimonianza dell’autrice di Temptation Island - ovviamente abbiamo finito alle 4 di notte. C’è un tempo orrendo quest’anno. C’è un’afa… E non c’è il sole, è tutto coperto”.

Poi però la precisazione che “il programma sta andando benissimo”: i telespettatori si aspettano molto, dato che Temptation è uno dei format più affascinanti e leggeri mandati in onda negli ultimi anni. In attesa del debutto della nuova edizione del 30 giugno, Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Il forma è quello che conoscete e i meccanismi gli stessi, ma la cosa che rende sempre nuovo il programma sono le coppie. Non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane”.

