Ballando con le Stelle, rivoluzione-Carlucci: la "manina" dell'agente, clamoroso ingresso nel cast

Federico fashion style approda su Rai 1? A lanciare l'indiscrezione bomba ci pensa Dagospia che parla di un suo arrivo in pompa magna sulla Rete ammiraglia di Viale Mazzini. Federico, che conduce un programma su Real time e che ha iniziato una vera scalata verso il successo televisivo, adesso è al settimo cielo. Da pochi giorni è uscito il suo nuovo disco, ma nell'aria c'è un vero e proprio salto in avanti con l'arrivo a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci, secondo Dagospia, avrebbe messo gli occhi su di lui.

Federico è sposato con Letizia, la sua prima e storica fidanzata che ha conosciuto ad un evento circa 15 anni fa. Insieme hanno avuto una figlia e vivono ad Anzio, dove tra l’altro Lauri ha aperto il primo salone di bellezza. Appunto il Salone delle meraviglie.

Ma c’è anche un altro retroscena: Federico ha come agente Andrea Di Carlo, noto alle cronache per la storia con Arisa, e ben visto negli ambienti di viale Mazzini. Sarà bastata una buona trattativa con Mamma Rai per riuscire ad approdare da Milly Carlucci? Mistero. Intanto, la nuova edizione – che inizierà a ottobre – vedrà una novità su tutte: l’addio di Guillermo Mariotto e l’arrivo di Bianca Guaccero. Un’altra rivoluzione targata Milly, che sta facendo il pieno di consensi con il suo storico Ballando. Sembra che siano arrivate molte candidature spontanee: Convertini e la De Grenet sono alcuni dei vip che si sarebbero candidati a partecipare al programma. Ma, sempre da rumors, pare che la Carlucci non voglia concorrenti che arrivano dal mondo dei reality.

