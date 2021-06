La Vita in Diretta, la crimonologa Bruzzone: "Come ha fatto il piccolo Nicola?", due dubbi pesantissimi

23 giugno 2021 a

La puntata di oggi, mercoledì 23 giugno, de La Vita in Diretta è stata una grande festa per Alberto Matano e il suo inviato Giuseppe Di Tommaso, con quest’ultimo che per un caso fortuito ha trovato il piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di soli 21 mesi che era scomparso da oltre 40 ore in un’area isolata nel comune di Palazzuolo sul Senio. Si temeva per peggio per il bambino, che ha praticamente trascorso due notti fuori casa: le ricerche non avevano dato alcun frutto, fino a quando il giornalista di Rai1 non lo ha trovato in una scarpata.

Dopo il racconto reso dall’inviato a La Vita in Diretta, la criminologa Roberta Bruzzone ha voluto fare la “guastafeste” ma a ragion veduta. Secondo i carabinieri non c’è alcuna pista in piedi, si è trattato di un allontanamento spontaneo da parte del piccolo Nicola. La Bruzzone però ha evidenziato alcune cose che non quadrano: “Il bimbo indossava un paio di sandali, come ha fatto a infilarseli? Difficili da indossare per un piccolo di 21 mei. Poi come avrebbe fatto a percorrere tre chilometri di notte senza aver paura”.

Dubbi legittimi, sui quali verrà fatta chiarezza, come annunciato dall’inviata Antonella Delprino in diretta: “È aperto un fascicolo sul tavolo del procuratore a Firenze, ma non si esclude che finirà con un nulla di fatto. Molti bambini qui escono a vedere le lucciole. È una storia a lieto fine”, e forse questa è l’unica cosa che conta.

