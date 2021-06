Mugello, chi è Giuseppe Di Tommaso: così l'inviato de "La vita in diretta" ha ritrovato il piccolo Nicola, il racconto

23 giugno 2021 a

a

a

Nicola Tanturli, il bimbo di appena 21 mesi scomparso nel Mugello, sarebbe stato rinvenuto a circa tre chilometri dalla sua abitazione da un inviato de La Vita in diretta, Rai uno, Giuseppe Di Tommaso. E' stato lui a far ritrovare il piccolo Nicola: risalendo versa la casa del bambino, infatti, ha sentito rumori e lamenti provenire da un burrone. Ha quindi chiamato i soccorritori impegnati nelle ricerche. Il piccolo era in fondo a una scarpata, a ridosso della strada e profonda una cinquantina di metri ed è stato poi recuperato da un carabiniere che si è calato giù.

Nicola è vivo, ritrovato in un burrone da un giornalista di Rai 1 il bimbo scomparso al Mugello. Quelle nove ore: cosa non torna

Il piccolo Nicola ha già visto i suoi genitori. "Visivamente" sta bene, hanno riferito i soccorritori, ed è stato consegnato ai carabinieri. Nicola è stato portato all'ospedale di Borgo San Lorenzo per alcuni accertamenti.

Il bambino era scomparso nella tarda serata di lunedì 21 giugno dalla casa dei genitori a Campanara di Palazzuolo sul Senio, una località isolata del Mugello dove la famiglia vive in un casolare gestendo un'azienda di apicoltura. La famiglia, compreso un altro figlio di 4 anni, vive in una casa colonica raggiungibile solo percorrendo una tortuosa strada sterrata, a 800 metri di altezza.

Le ricerche del piccolo, avviate martedì mattina dopo la denuncia - avvenuta nove ore dopo la sparizione - erano proseguite per tutta la notte con la partecipazione di un aereo dotato di termoscanner. Non si erano mai interrotte neppure le ricerche con le squadre a terra alle quali hanno partecipato decine di volontari, compreso il sindaco Gian Piero Philip Moschetti che aveva presieduto martedì sera una riunione al campo base di Quadalto per pianificare le operazioni.

Poi finalmente, la bella notizia del suo ritrovamento da parte di Di Tommaso.

"Abituato a muoversi da solo". Bimbo scomparso al Mugello, il dramma: perché la ricerca nei boschi è difficilissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.