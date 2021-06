Reazione a Catena, "raddoppio": il 'suicidio' delle tre ragazze in diretta Rai, anche Marco Liorni senza parole

24 giugno 2021 a

Un altro caso curioso a Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. La puntata è quella di ieri sera, mercoledì 23 giugno. A sfidarsi stasera, le campionesse Pignolette con gli sfidanti i Promessi Sposi. Ma durante una della manche, ovviamente, accade qualcosa di inaspettato e che spiazza i presenti in studio e il pubblico.

Tutto verte attorno a una risposta non data nel corso della cosiddetta intesa vincente. A giocare ecco gli sfidanti. I promessi sposi sono in vantaggio sulle Pignolette per 7 a 6, praticamente hanno la vittoria in tasca. Ma ecco che a quel punto i concorrenti prendono una decisione spiazzante: "Giochiamo il raddoppio". Ossia, sbagliando risposta avrebbero perso due punti, tornando in svantaggio. Ed è andata proprio così: risposta sbagliata e clamoroso autogol.

E non solo: i Promessi Sposi, "sotto-choc" per l'erroraccio, hanno poi sbagliato anche tutte le altre risposte. Insomma, una sconfitta clamorosa, davanti alla quale non resta impassibile neppure Liorni, che commenta: "Ve la siete giocata un po' male, forse per inesperienza". E, in parallelo, ecco piovere copiosi i commenti su Twitter, cinguettii stupiti e di scherno: "Ma sono impazziti? Avevano la vittoria in tasca". E ancora, altri aggiungevano: "Ma come gli è venuto in mente di giocare il raddoppio? Erano in vantaggio". Già, ma il "suicidio" è servito. Per inciso, alla fase finale arrivano ancora le Pignolette, che stavolta azzeccano l'ultima parola, che era "riserva" e si portano a casa un bottino pari a 4.625 euro.

