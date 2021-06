Denise Pipitone, lo scoop de La Vita in Diretta sull'ex pm Angioni: "Perché è indagata", c'entra una telecamera (e non solo)

24 giugno 2021 a

La Vita in Diretta, la trasmissione in onda su Rai1 e condotta da Alberto Matano, è tornata a occuparsi del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. A tenere banco è la notizia riguardante Maria Angioni, ex pm che si era occupata delle indagini nei primi tempi, che è stata indagata dalla Procura di Marsala per false dichiarazioni a pubblico ministero.

La Vita in Diretta ha provato a intervistare la diretta interessata, che però ha preferito non rispondere sulle due cose che hanno spinto la Procura a indagarla: ha già detto abbastanza in un post pubblicato su Facebook. Ad aggiungere ulteriori dettagli è stata allora l’inviata di Matano: “Il primo punto riguarda la telecamera posta fuori dalla casa di Anna Corona, poi tolta, tema sul quale Angioni ha ammesso un errore di memoria. Il secondo riguarda l’interrogatorio del dirigente del commissariato che l’ex pm aveva detto di aver sentito all’epoca: lo avrebbe fatto in maniera informale”.

Intervenuta telefonicamente, la Angioni si è limitata a dire che non ha mentito sui malfunzionamenti e che il problema era la polizia. Dichiarazioni coerenti con quelle rese qualche giorno fa all’Adnkronos: “Ho dato fastidio a qualcuno, me lo aspettavo perfettamente, qualcuno si è infastidito e c’è stata una reazione”.

