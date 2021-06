Temptation Island, "sono volate le sedie": violenza e orrore, chi cacciano a tempo record dal reality

Francesco Fredella 25 giugno 2021 a

a

a

Preparatevi ai colpi di scena. Temptation island sta per iniziare, la prima puntata è fissata per il 30 giugno, ovviamente su Canale 5 e rigorosamente condotto da Filippo Bisciglia. Dai rumors sembra che una coppia abbia già lasciato il villaggio. "Nervosismo alle stelle, sedie che volano e un addio": una fonte segreta racconta uno scenario inquietanti che è simile a quello e dello scorso anno. Ovviamente alla base di tutto c'è la gelosia, che nel programma è un cocktail velenoso.

"Non amo parlarne, ma è un momento difficile": Filippo Bisciglia e il dramma del padre, la più dura delle battaglie

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, un concorrente “avrebbe scavalcato le barriere di separazione” per ritrovare la sua fidanzata. Probabilmente ha visto qualcosa che non gli è piaciuto ed è esploso di rabbia. In questo modo però ha violato il regolamento. Ora potrebbe arrivare la squalifica. Sembra che la coppia abbia già abbandonato il reality. I precedenti non mancano. Ricordate Ciro Petrone nell'edizione del 2019? Anche lui mollò tutto per andare dalla fidanzata. La storia si ripete e c'è aria di colpo di scena e squalifica. Ed è per questo motivo che Filippo Bisciglia, lo storico conduttore, sarebbe rimasto senza fiato.



Le coppie della nuova edizione saranno composte da Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Valentina e Tommaso, Natascia e Alessio, Claudia e Ste. La prima è già al centro degli ultimi gossip. Secondo le malelingue non si tratterebbe di una vera coppia. Ora l'edizione che sta per partire, che non vedrà vip nel villaggio delle tentazioni, farà parlare notevolmente i giornali di gossip. Ed è caccia all'ultimo scoop prima della partenza del programma. L'indiscrezione sulla squalifica di una delle coppia già lascia senza fiato i telespettatori.

Set devastato, "volano gli oggetti". Temptation Island nel caos, stop alle riprese: che guaio per Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.