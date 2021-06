Domenica In, Max Biaggi in lacrime: "Come ho conosciuto Mara Venier", il lutto e un dolore lacerante

27 giugno 2021 a

L’ultima puntata della stagione di Domenica In è stata caratterizzata da diversi momenti toccanti e sinceri. Come quello che Mara Venier ha vissuto con Max Biaggi, ex campione della MotoGp che è stato ospite negli studi di Rai1 in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Un momento particolarmente toccante si è verificato quando i due hanno ricordato un amico in comune, quel Fabrizio Frizzi venuto a mancare nel marzo 2018 lasciando un vuoto incolmabile in tutti quelli che lo conoscevano, e non solo.

Soprattutto Biaggi non è riuscito a trattenere le lacrime quando sono state mostrate le foto che lo ritraggono in compagnia di Frizzi: i due erano molto amici, quindi l’emozione è più che giustificata. “Abbiamo sempre avuto un bel rapporto e abbiamo un bel rapporto - ha dichiarato l’ex campione delle due ruote - ieri sera alla festa è come se ci fosse stato anche lui con me”. Poi ha chiesto scusa alla Venier per la commozione, ma ovviamente non ve ne era alcun bisogno.

“Lo sai che io e te ci siamo conosciuti grazie a lui, sì?”, ha dichiarato la conduttrice di Rai1. Biaggi si è limitato ad annuire, piuttosto provato. “Io e te eravamo insieme al suo funerale, me lo ricordo”, ha aggiunto la Venier che poi ha chiuso questo toccante capitolo relativo a Fabrizio Frizzi.

