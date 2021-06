Reazione a Catena, "calci in cu***": Marco Liorni domanda e il concorrente risponde così, gelo su Rai 1

28 giugno 2021 a

a

a

Stupore a Reazione a Catena, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A far sobbalzare il pubblico dal divano ci ha pensato il concorrente del trio "I Tre da Cento". Sono loro a doversi sfidare con le campionesse in carica le "Pignolette". Durante il gioco, nella puntata del 27 giugno, gli sfidanti devono indovinare una parola che inizia con la S e che sia legata al termine giostra. Dopo vari tentativi, ecco I Tre da Cento che indovinano con la parola "Seggiolino".

Federico Fellini chi? Il concorrente sconcertante su Rai 1, Marco Liorni costretto a intervenire

"Utilizzato nei caroselli - prosegue poi il conduttore - come le chiamate voi quelle giostre?". Ed ecco che arriva la risposta di un giocatore, Christian, che si lascia andare a una parolaccia non voluta: "Calci in c**o". Non si scompone Liorni che, dopo qualche secondo di imbarazzo, prosegue come se nulla fosse. Non si può dire lo stesso dei telespettatori. Su Twitter sono moltissimi i commenti stupiti dei fan del gioco: "Lo ha detto davvero?", scrive un utente del we. E ancora: "Ha detto una parolaccia". Intanto però "I Tre da Cento" si sono portati a casa la vittoria battendo le "Pignolette", vincitrici per ben nove puntate.

"Parola che finisce in 'gna'" e il concorrente lo dice davvero: gelo in studio, Liorni se ne esce così

Sempre le "Pignolette" si erano trovate di fronte a una gaffe simile. Qualche puntata fa erano stati i "Coccodrilli" a sfidarle. I due team dovevano indovinare una parola di cinque lettere che finiva con "gna". I "Coccodrilli" le avevano provate davvero tutte: "Lagna, legna, fogna…". Ma niente, fino a quando uno del trio del trio se n'è uscito con la parola "cagna". Scandalizzati i telespettatori. "Ho appena acceso e ho sentito quella parola...", commentava qualcuno mentre c'era chi gli faceva eco: "Voglio sperare che stiano mostrando i concorrenti peggiori per poi crescere di livello nelle prossime puntate". La parola infatti non era altro che "pigna".

Reazione a Catena, "Dante scrisse...": gaffe e sconcerto tra il pubblico, la reazione della concorrente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.