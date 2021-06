Don Matteo, Terence Hill: "Come e quando sparirò". Choc per i telespettatori: un finale traumatico

28 giugno 2021 a

Dopo vent’anni di onorato servizio nei panni di Don Matteo, Terence Hill è pronto a lasciare una delle serie tv più popolari di Rai1. Al suo posto verrà introdotto un nuovo sacerdote, interpretato da Raoul Bova: di chiamerà Don Massimo. I due attori hanno rilasciato un’intervista congiunta in cui hanno spiegato come evolverà la serie tv nel corso della prossima stagione, che sicuramente attirerà la curiosità dei telespettatori per un cambio così epocale all’interno della fiction Rai.

“Non ci saranno lacrime e abbracci - ha dichiarato Terence Hill - Raoul arriva e, in seguito, si scoprirà che tipo di legame lo unisce al mio personaggio: è proprio Don Matteo ad averlo scelto come successore, e poi si svelerà il motivo per cui io scompaio. Raoul è perfetto per il suo ruolo. L’ho visto impersonare un uomo disabile nel film ‘Indovina chi viene a Natale?’ Di Fausto Brizzi: una parte non facile da interpretare, ma lui era bravissimo. Non ha bisogno di miei particolari consigli per rendere credibile il suo prete francescano, possiede l’entusiasmo giusto per realizzarlo”.

Terence Hill ha poi spiegato il motivo per cui ha deciso di abbandonare la serie tv: “Avevo voglia di dedicare più tempo alla mia vita privata. Ora voglio fare un lungo viaggio con la mia famiglia in America e, nel prossimo maggio, voglio finalmente fare il Cammino di Santiago de Compostela. Sono orgoglioso della scelta che è stata fatta per il mio successore”.

