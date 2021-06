Il pranzo è servito, "senza parole": Flavio Insinna sconvolto dall'uomo-bilancia, un fatto inspiegabile su Rai 1

29 giugno 2021 a

a

a

A volte ritornano. In questo caso è tornato Il pranzo è servito, lo storico format di Corrado, ancora su Rai 1 ma questa volta condotto da Flavio Insinna. Ieri, lunedì 28 giugno, la prima puntata del format estivo, accolta con entusiasmo dal pubblico, in particolare su Twitter, dove montava l'emozione per la riproposizione di una trasmissione che ha fatto la storia della tv. Prima puntata che ha subito avuto un curioso colpo di scena, innescato proprio da un filmato d'epoca della prima versione della trasmissione mostrato nel corso del remake.

"Cosa ha addosso": Reazione a catena, attenzione a questo concorrente. Il dettaglio che sconvolge il pubblico

Dopo i saluti iniziali, ecco la sfida tra i primi due concorrenti: Franco e Roberta. La prima manche consiste nell'indovinare il peso di una cassetta di peperoni reggendola in mano. Roberta risponde 6,3 chilogrammi, mentre Franco 7,2. A quel punto Insinna pesa la cassetta sulla bilancia in dotazione, ma accade qualcosa di inatteso.

L'Eredità, presente Ginevra Pisani? "Finalmente posso dirvelo": confessione-bomba su Flavio Insinna

"La cassetta pesa 7,2 chilogrammi, è incredibile. Sono senza parole... colpo si scena, ma come hai fatto?", chiede il conduttore visibilmente sorpreso rivolgendosi a Franco. "Ti chiamerò l'uomo bilancia!", aggiunge Insinna. Già, Franco aveva indovinato in modo perfetto il peso della cassetta, fatto assolutamente straordinario e che stupisce conduttore e pubblico.

L'Eredità, presente Ginevra Pisani? "Finalmente posso dirvelo": confessione-bomba su Flavio Insinna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.