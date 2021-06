Stasera Italia, Pierluigi Bersani certifica il fallimento dell'M5s: "Difficile trasformarlo in un soggetto politico stabile"

30 giugno 2021 a

Pierluigi Bersani, ospite di Stasera Italia il talk di Retequattro condotto da Veronica Gentili, analizza l'attuale situazione politica dell'M5s. In particolare si sofferma sul futuro politico del Movimento dopo la querelle tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. "Quando un problema lo lasci marcire per degli anni, poi quando arriva il momento è chiaro che la risposta è traumatica. Il problema di fondo è stato sempre come trasformare un Movimento in un soggetto politico, stabile che ha una funzione di governo. Questo non si mai risolto". spiega l'ex segretario del Pd.

"Farei notare però che questo problema, trasformare un movimento in un soggetto politico, sarà un tema dei prossimi anni o decenni. A meno di non pensare che i nuovi soggetti politici possan nascere per partenogenesi dei partiti che ci sono adesso o altri. Nell'epoca di Internet i grillini stanno affrontando per primi traumaticamente un problema che ci ritroveremo davanti parecchie volte", chiosa Bersani.

Bersani fa riferimento proprio alla discussione politica che verte attorno al dibattito infuocato che sta avvenendo tra l'ex premier Conte e il fondatore del Movimento. L'idea di Grillo era quella di fare di Conte il capo politico dei grillini, dopo l'esperienza di Palazzo Chigi, ma l'avvocato del popolo non ha voluto cedere alle richieste che l'ex comico gli ha fatto. La lite politica tra i due ha spaccato il Movimento che è sempre più vicino ad una clamorosa e inaspettata scissione.

