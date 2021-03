Otto e Mezzo, Bersani dà ragione alla Meloni: "Il silenzio di Draghi è scandaloso? Anche io gli consiglierei di parlare"

16 marzo 2021 a

Giorgia Meloni ha definito “scandaloso” il silenzio di Mario Draghi per quanto concerne il caso del vaccino AstraZeneca, la cui somministrazione è stata momentaneamente sospesa in Italia così come in gran parte d’Europa. Per la leader di Fratelli d’Italia il premier dovrebbe metterci la faccia in una situazione così complessa e parlare alla Nazione: a Otto e Mezzo, il talk politico di La7 condotto da Lilli Gruber, Pier Luigi Bersani le ha dato ragione, seppur visibilmente di controvoglia.

“Certo, ci sono dei momenti nei quali i cittadini hanno bisogno anche del volto del politico, del capo del governo”, ha dichiarato l’ex segretario del Pd, che poi ha aggiunto: “Questo sì, anche io gli consiglierei di parlare. Magari in tv? Questo lo veda lui, però qualcosa la gente vuole sentirsi dire”. Poi la Gruber ha interpellato Massimo Franco, chiedendogli se a poco più di un mese dall’insediamento del governo Draghi ha notato qualche differenza importante con l’esecutivo giallorosso presieduto da Giuseppe Conte.

“Io ho l’impressione che il silenzio di Draghi, che effettivamente sorprende - è stata la risposta - forse è la reazione a una serie di conferenze del precedente governo nelle quali si notava una certa inconcludenza. Oggi lo stile è totalmente diverso, accompagnato da decisioni rapide in un contesto obiettivamente difficile”.

