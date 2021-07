Temptation Island, Valentina fa la carriola in bikini e Tommaso dà fuori di testa: sceneggiata talebana a Temptation

Francesco Fredella 01 luglio 2021 a

Falò rovente, Tommaso suda freddo. C’è aria di corna già dalla prima puntata, ovviamente a Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. E la prima coppia è pronta a scoppiare, ma siamo solo all’inizio. Scene di pazza gelosia. Valentina e Tommaso, lei 40 anni e lui 19. La loro storia alla prima puntata rischia di andare in frantumi. “Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato”, racconta lui. Che avverte: “Il tuo corpo è sacro, devi essere sempre coperta in spiaggia!”.

L’imprevisto è dietro l’angolo: bikini e costumini troppo corti: Tommaso va in crisi. “Non resisto qui 21 giorni, si fa sexy per questi?”, urla nel villaggio delle tentazioni. Eppure la loro presentazioni regala scintille. “Ciao sono Valentina e ho quasi 40 anni. Da 1 anno e 7 mesi sto con Tommaso, che ha 19 anni in meno di me”. Lui, invece, dice: “Sono Tommaso, ho 21 anni. Sono fidanzatissimo e innamoratissimo di Valentina. Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato”. Tommaso, romano doc, ha frequentato la Marymount International School e sta studiando per diventare istruttore di snowboard. Ora inizia una nuova pagina per loro, la tensione sale alle stelle. Dicono di essere felici: “Ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri”. Ma a contattare la reazione del programma è Valentina. “Tra noi è un incastro perfetto anche da un punto di vista passionale. Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica: io non posso fare nulla”, dice. Lui ribatte: “Mi sono scelto una moglie, mica una pischella”.

Lui gelosissimo. Per Tommaso Temptation Island è il luogo peggiore. “Qui è difficilissimo. Ho pianto. I primi 3 giorni sono stati assurdi. Sono possessivo del suo corpo, staccarmi da lei mi fa star male”, confessa Tommaso a Filippo. “Sono insicuro, forse solo perché sono più piccolo di lei”. E poi arriva il video, atteso e temuto. Tommaso indossa le cuffie e si sente male quando vede Valentina con il tentatore. “Perché lo guarda?”: Tommaso esplode di rabbia. Suda freddo. Arriva il secondo video: Valentina in bikini gira per casa. Lui non trattiene la rabbia, qualsiasi cosa gli fa scattare i nervi. E poi quando arriva in piscina in mezzo ai tentatori muscosi avviene il cortocircuito quando vede che lei gioca a cavalcioni con uno dei tentatori. Blocca il video. “Basta, basta”: trema e urla. Ma ammette di essere geloso in modo esagerato. “Ha un seno grossissimo e gliel’ha appoggiato sulla schiena. Non doveva mettersi a fare la cariola in spiaggia. Basta, io me ne vado”, conclude.

