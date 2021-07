Uomini e Donne, il dramma di Sossio Aruta: "Licenziato, poi il Covid", crisi senza fine

02 luglio 2021 a

La pandemia ha avuto delle conseguenze negative anche su Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia ha infatti contratto il coronavirus e ha passato giornate brutte, ma fortunatamente adesso sta bene. Sossio, però, ha perso il posto di lavoro. I due si sono raccontati a Uomini e Donne Magazine, al quale hanno testimoniato il periodo difficile che stanno attraversando.

“Sono incappato in uno di quei periodi particolari - ha dichiarato Aruta - dove le notizie negative arrivano tutte insieme, così come è sempre stato nella mia vita. Il licenziamento, poi i problemi di salute”. Poi ha raccontato la piccola crisi economica che sta affrontando insieme alla sua famiglia: “Ho perso la stabilità e da quel momento mi ritrovo senza entrate. Ricominciare da zero a cinquant’anni è difficile. Sto cercando di rimettermi in gioco sotto diversi fronti”.

Ursula Bennardo ha confessato di stare attraversando un periodo molto delicato, dato che si è ritrovato a prendersi cura dei tre figli senza alcun aiuto: “Già da mesi non ricevo aiuti neppure su un altro fronte: mi ritrovo a dovermi occupare totalmente dei miei tre ragazzi sul piano economico, senza il contributo di nessuno”. Però dal punto di vista sentimentale Sossio e Ursula sono sempre molto uniti: “Ogni tanto, quando ci sono delle discussioni, è normale mi sorgano delle paure e mi ponga delle domande - ha dichiarato Sossio - i miei sentimenti però sono certi e sulla base di quelli non ho dubbi”.

