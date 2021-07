Uomini e Donne, ore di angoscia per Tina Cipollari: "Brutto incidente" e corsa in ospedale, com'è ridotta

01 luglio 2021 a

Tina Cipollari è comparsa con una grossa benda a copertura dell'occhio sull'ultimo numero del settimanale Nuovo, facendo preoccupare i suoi tantissimi fan. L'opinionista storica di Uomini e Donne è stata vittima di un incidente domestico, ma per fortuna la sua situazione non è grave: "Era ai fornelli - si legge su Nuovo - e le è andata una goccia di olio bollente sulla palpebra".

Ovviamente la Cipollari è andata a farsi controllare in ospedale, dove l'hanno medicata e poi bendata all'occhio infortunato. La benda le sta creando qualche disagio, dovuto soprattutto alle temperature molto calde degli ultimi giorni ma per fortuna non è nulla di grave: "Nonostante si tratti di un brutto inconveniente - ha riportato il settimanale - basterà attendere qualche giorno per togliere la fasciatura".

Insomma, presto la Cipollari tornerà alla normalità dopo lo spavento per l'incidente domestico. Lei ha già ironizzato con una battuta delle sue su Gemma Galgani: "Con lei sempre davanti agli occhi è il minimo...". I fan già non vedono l'ora di rivederla nella prossima stagione di Uomini e Donne. Tra l'altro nelle scorse settimane si era parlato molto di un suo possibile addio al dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi: voci che si rincorrono praticamente ogni anno, ma anche questa volta la Cipollari non lascerà il suo ruolo di opinionista.

