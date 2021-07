Uomini e donne, Roberta Di Padua e uno sfogo drammatico: "Non so se sono pronta", addio clamoroso?

Francesco Fredella 02 luglio 2021 a

Stop. Attriti e cambi di programma. A Uomini e donne potrebbe arrivare un altro cambiamento con l'addio di Roberta Di Padua. “Non so se sono pronta”, svela in una recente intervista che sta facendo il giro di tutti i siti. Quindi a settembre potremmo non vederla. "Non so che effetto potrebbe farmi lo studio, e magari correre il rischio di rivedere qualcuno o parlare di Riccardo”. La sua storia con Riccardo Guarnieri è stata una profonda ferita. Il peggio, però, è alle spalle, ma non si parla (almeno per adesso) di un suo ritorno.

“Ci sono alti e bassi, ma sta andando sempre meglio. Ci sono momenti di nostalgia, ma anche attimi in cui la mente è svagata”, racconta la Di Padua. All'amore finito contrappone il ricordo. “Con tutti i miei ex ho mantenuto un buon rapporto, ma non con Riccardo. Magari con il tempo. Mi dispiace molto non aver avuto un confronto con lui. E’ rimasto un rapporto irrisolto”, confessa.

Uomini e donne, però, conta sul ritorno in studio di Tina Cipollari - colonna portante del programma - e di Gemma Galgani. Le due, acerrime nemiche da una vita, s'incontreranno di nuovo in studio. Una di fronte all'altra. Gemma cerca disperatamente l'amore dopo la fine della storia con Giorgio Manetti. Ed è un capito della sua vita che non si chiude mai. Ora c'è un altro rebus: torna anche Sirius, il giovane corteggiatore della Galgani? Forse sì. A meno che non venga arruolato in qualche reality del tipo Grande Fratello vip.

