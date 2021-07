La Vita in Diretta, "non vuole più il pubblico": sotto accusa Alberto Matano, le ragioni di una strana scelta

10 luglio 2021 a

Alberto Matano ha riscosso enorme successo nella sua prima stagione alla conduzione in solitaria de La Vita in Diretta, che ha fatto registrare una crescita importante in termini di ascolti. Una bella soddisfazione professionale per il conduttore di Rai1, che nell’edizione precedente aveva dovuto subire suo malgrado le polemiche per l’addio di Lorella Cuccarini, che ha poi trovato casa a Mediaset, più precisamente ad Amici di Maria De Filippi.

Per tutto l’anno Matano ha dovuto fare a meno del pubblico e pare che abbia deciso di continuare su questa linea anche nella prossima stagione televisiva, a prescindere dalla situazione epidemiologica dell’Italia. Qualche critica è però arrivata dagli spettatori de La Vita in Diretta: in particolare la signora Renata da Torino ha scritto alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone su Nuovo Tv. “So che nella vita ci si abitua a tutto, però ci vuole un limite”, ha esordito la donna.

“Alberto Matano dice che nella prossima edizione continuerà a non esserci il pubblico - ha aggiunto - e non per via delle restrizioni anti-Covid. Non è un peccato? Con il pubblico tutto è più sentito e più vero”. Cecchi Paone ha però preso le parti del conduttore di Rai1: “Il pubblico spesso è una necessità di certi conduttori per essere più comunicativi. Il bravo Matano non ha questa necessità”.

