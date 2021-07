Euro 2020, clamoroso al Tg1: Francesco Giorgino? Non proprio, dopo il trionfo degli Azzurri... così

Francesco Fredella 13 luglio 2021 a

a

a

Ancora un record. Ancora una volta firmato Tg1, che 20 ha fatto il 29,7 con 5 milioni e 200 mila telespettatori e lo speciale il 34,4 % con 3 milioni e 600 mila. Un record per Francesco Giorgino, lo storico mezzobusto pugliese, che tra libri e lezioni all’università Luiss adesso si gode lo share post Europei con un bagno di ascolti. Non è la prima volta, ma a ridosso della vittoria dell’Italia arriva pure una foto che diventa virale: quella di Jorginho (calciatore brasiliano naturalizzato italiano, centrocampista del Chelsea e della nazionale italiana) che in campo ha regalato gioie a tutti.

"Portabandiera di Salvini, imbarazzato, colto con le mani nella marmellata". Altro schifo del Pd su Giorgino: guai criticare i dem

Anche Giorgino, dati alla mano, ha fatto gioire la direzione del Tg1 dopo gli ultimi ascolti. Sui social, intanto, il foto-montaggio di Jorginho al tavolo del Tg1 sta facendo il giro della Rete con un re-post anche dello stesso Giorgino. Giorgino è da anni alla conduzione del Tg1, la sua seconda casa. Ed è uno dei più accreditati in ambito accademico (dirige un master all’università Luiss di Roma). Ed è tra i massimi esperti del giornalismo e della comunicazione politica.

Vergogna-Pd: mettono in croce Giorgino perché non ha sputato su Matteo Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.