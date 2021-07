Non è l'arena, ecco i nuovi palinsesti de La7: vita "stravolta" per Massimo Giletti? Una pesantissima conferma

Francesco Fredella 17 luglio 2021 a

Dov’eravamo rimasti? Al saluto durante l’ultima puntata di Non è l’Arena su La7. Ora sembra che Massimo Giletti non abbia intenzione di continuare l’avventura. Per adesso non rientra nei palinsesti della Rete di Urbano Cairo, dove ha triplicato gli ascolti della domenica sera.

Solo poche settimane fa, prima di concedersi un po’ di vacanze, Massimo Giletti aveva salutato il pubblico parlando dinanzi alle telecamere di La7 parlando di quei quattro anni straordinari. Ma ora, salvo colpi di scena, potrebbe esserci un suo ritorno in Rai dopo la clamorosa cancellazione de L’Arena su Rai 1 ai tempi della direzione di Mario Orfeo. La notizia circola da mesi, tra spifferate e supposizioni, ma adesso il fatto che Giletti non compaia nei palinsesti di La7 fa pensare che quel ritorno di fiamma con la Rai (dove professionalmente è nato e cresciuto) potrebbe essere qualcosa di concreto.

Nella casella della domenica, per adesso, si legge: “Film/ Produzione Evento La7 dal 19 settembre”. Cosa sta accadendo? Giletti sembra sia in vacanza dopo quattro anni di inchieste che gli sono costate persino la scorta.

Per adesso il gruppo Cairo Communication non commenta il possibile addio di Giletti: sarebbe una grande perdita per l’azienda. Tutto è iniziato 4 anni fa quando Giletti ha avuto carta bianca da Cairo: nero su bianco il contratto, senza agenti, in un ristorante di Roma. Il resto lo conosciamo: ascolti, inchieste e grandi ospiti. Ma sarebbe arrivata la fine: Giletti potrebbe approdare su Rai 2. Condizionale d’obbligo. Seconda ipotesi: Massimo non ha ancora perfezionato il rinnovo con Cairo, che al momento non ha occupato quella casella. Adesso spunta il terzo indizio: qualche settimana fa in un’intervista al settimanale Specchio aveva detto di non escludere un ritorno in Rai.

