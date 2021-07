Belen Rodriguez, bomba a Mediaset dopo il parto: "Ecco chi le soffia il posto", ribaltone in tv

17 luglio 2021 a

Al centro del gossip e delle cronache, Belen Rodriguez, di cui si parla per il lieto evento: da pochi giorni è venuta alla luce Luna Marì, la figlia che ha avuto con Antonino Spinalbese. Un parto finito al centro delle polemiche per la vicenda del reparto e dell'ascensore chiusi all'ospedale di Padova per tenere lontano i curiosi, vicenda finita nel mirino del Codacons, che ha sporto denuncia contro la struttura (e due funzionari dell'ospedale sono già finiti nei guai proprio per aver affisso quel cartello).

Ma qui si parla di Belen Rodriguez per altre ragioni. Se ne parla per motivi lavorativi. Già, perché sembra che la meravigliosa showgirl argentina potrebbe essere sostituita a Tu si que vales, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi al quale collabora da anni. Un avvicendamento che avrebbe del clamoroso, soprattutto alla luce del nome che potrebbe sostituirla: quello di Giulia Stabile.

Già, il gossip si concentra sulla vincitrice dell'ultima edizione di Amici, sulla ballerina che ha sbancato proprio dalla De Filippi e che con quest'ultima ha un ottimo rapporto. Giulia Stabile, 19 anni, è stata infatti avvistata dietro le quinte del programma. E il tam-tam è impazzito: potrebbe essere al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara in attesa del rientro di Belen Rodriguez, impegnata con la maternità. Per ora, nulla di certo: solo indiscrezioni che circolano nei corridoi Mediaset su cui non sono arrivate né conferme né smentite dai diretti interessati. Insomma, non ci resta che aspettare.

