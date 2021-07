Stasera Italia, Giulio Tremonti e il rischio contagi con i confini aperti: "Così non sei affatto sicuro"

21 luglio 2021 a

Giulio Tremonti, ospite di Stasera Italia condotto da Veronica Gentili in onda su Retequattro, parla della situazione attuale del Covid e dei rischi che si corrono in Italia. "Nel mondo siamo in terra incognita, nessuno è in grado di dire una cosa specifica. Una cosa buona sono i vaccini portati dalla scienza. Una cosa meno buona è che le vecchie pandemia viaggiavano con i topi e le pulci e ci mettevamo tempi lunghi. Adesso in otto ore fai il giro del mondo", spiega l'ex ministro dell'Economia.

"Puoi anche vaccinare tutto un paese, ma se lasci aperti i confini non sei affatto sicuro. Se il virus entra nel corpo in qualsiasi parte del mondo di chi non è vaccinato, muta, si trasforma e diventa pericoloso anche per chi si è vaccinato. Io credo che chi governa deve tenere conto di questo scenario generale", specifica Tremonti.

"Infine ci sono conti da fare con i sentimenti e le paure. Quando sento dire il Pil quest'autunno cresce di un zero virgola, forse non tengono conto dell'ambiente che realmente è molto soggetto a mutazioni, varianti che non conosciamo. Credo che tutte le scelte siano giuste, ma forse è ancora più giusto capire che siamo in una fase della storia che non si è mai vista. Le vecchie pesti duravano un paio di anni, erano naturali, andavano via di colpo, questa forse è artificiale ed in ogni caso non è prevedibile", conclude Tremonti.

