Uno weekend, Marcella Bella sconcertata si rifiuta: "No ma questo è uno scherzo". Beppe Convertini e Anna Falchi, gelo in studio

Momenti di imbarazzo a Uno Weekend, il contenitore estivo di Rai1 condotto sabato e domenica dall'affiatato duro composto da Anna Falchi e Beppe Convertini. In collegamento con lo studio c'è Marcella Bella, 69 anni, direttamente dal mare. Nel pieno della villeggiatura, la mitica cantante siciliana sorella di Gianni ride e scherza, ma all'improvviso si blocca di fronte alla richiesta un po' troppo ardita di Convertini: "Hai voglia di farci sentire Montagne verdi a cappella, solo voce?", le chiede il padrone di casa. Il brano è un classico della canzone leggera italiana, reso esplosivo dall'intensa interpretazione di Marcella. Serve voce, per eseguirlo alla perfezione, altrimenti si rischiano stonature e brutte figure.

Proprio per questo, forse, la Bella declina l'invito anche abbastanza bruscamente, pur nel tono scherzoso della situazione. "No questa non me la dovevate fare, questo qui è sicuramente uno scherzo!". No, non lo era, e Convertini e la Falchi, che speravano di fare una bella sorpresa in diretta ai telespettatori di Rai1, ci rimangono un po' male.

Con il sole negli occhi e il vento a scompigliarle la ricchia chioma, Marcella si sente in dovere di spiegare la sua ritrosia: "Al mattino non riesco a cantare, qui è meglio di Hollywood perché si va a dormine alle 4 o alle 5 della mattina. Io personalmente alla mattina non riesco a cantare dovete perdonarmi. Godiamoci il mare". Come darle torto. E anche la regia si adegua. mandando in onda la versione registrata del suo indimenticabile successo.

