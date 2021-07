Il pranzo è servito, la campionessa gli ride in faccia? Raptus di Flavio Insinna, massacrata su Rai 1: cala il gelo

26 luglio 2021 a

A Il pranzo è servito non manca l'ironia. Flavio Insinna, nella puntata del 26 luglio su Rai 1, ha dovuto fare i conti con un "gesto poco elegante" della campionessa in gara. Tutto è incominciato quando il conduttore si è rivolto al neo concorrente in gara, Daniele: "Davanti a Stromboli c'è Strombolino, vero o falso?". A quel punto il ragazzo ha risposto vero, sbagliando. "No, davanti a Stromboli c'è Strombolicchio", è stata la spiegazione di Insinna che ha sollevato l'ilarità dell'altra ospite in studio e duellante.

La campionessa Rosa Maria non ha infatti trattenuto la risata, lasciando tutti di sasso. Conduttore compreso. "Senti Rosa Maria come ride, in barba al bon ton - è stata la replica arrivata come una frecciata ma sempre sorridendo -. Non è nello spirito del gioco...". Invano il tentativo della campionessa che ha provato a giustificarsi: "No, ma mi dispiace tanto".

E ancora, nuovamente ironico Insinna ha replicato: "Si vede che sei affranta, ma le scuse arrivano tardive". Risate dunque in studio con il gioco che poi ha proseguito. Alla fine a spuntarla è stata proprio Rosa Maria, che si conferma campionessa del reboot dello storico programma condotto da Corrado che sta raccogliendo grandi successi.

