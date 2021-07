L'aria che tira, Maria Teresa Meli a valanga contro Peter Gomez: "Raggiratore", il gelo in diretta

27 luglio 2021 a

Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della Sera ospite in collegamento a L’aria che tira estate, programma di La7 che vede Francesco Magnani alla conduzione, ha litigato in diretta con Peter Gomez del Fatto quotidiano sulla riforma Cartabia. I due giornalisti erano su fronti contrapposti: la Meli difendeva la riforma, mentre Gomez la criticava puntando il fatto sui processi di mafia che rischiano di finire in prescrizione.

Una lite scoppiata quando Gomez è stato ripreso dalla Meli che gli chiedeva su quali basi esponeva le sue opinioni che criticavano la riforma Cartabia. "Io vado negli uffici giudiziari, non solo nei palazzi della politica. Io a differenza di te sono un giornalista", la replica tagliente di Gomez. Alché la Meli gli rispondeva: " E fallo il giornalista, ma sei solo un raggiratore", accusa la giornalista del Corriere della Sera.

Peter Gomez prosegue nel suo discorso: "Uno dei più grossi problemi per los viluppo del Paese sono le organizzazioni criminali. Mi pare una questione di senso civico. E si sono accorti nel governo che c'è stato un errore nella prima stesura della riforma. Abbiamo un Capo dello Stato il cui fratello è stato ucciso dalla mafia. Mi pare una questione di senso civico come discutere che i processi alla criminalità organizzata vadano a sentenza", conclude Gomez.

