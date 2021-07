Temptation Island, Stefano umiliato: "Guarda questo messaggio". Roba bollente, la vip la demolisce

28 luglio 2021 a

Il nome di Stefano Sirena deve essere risultato familiare a Valentina Vignali, che in occasione dell’ultima puntata di questa edizione di Temptation Island ha spolverato tutta una serie di messaggi che aveva ricevuto dal fidanzato di Manuela Carriero in direct su Instagram. I due ragazzi hanno lasciato il reality di Canale 5 - condotto sempre da Filippo Bisciglia - da soli, dopo che lei si è buttata tra le braccia del single Luciano.

Manuela è stata insieme a Stefano per oltre 4 anni, perdonandogli dei tradimenti e a suo dire anche una costante violenza psicologica. Per questo i modi gentili e dolci del tentatore Luciano l’hanno conquistata, al punto dal lasciarsi andare ad un lungo e appassionato bacio prima del falò di confronto con Stefano. A sorpresa è intervenuta in questa storia una quarta persona: si tratta di Valentina Vignali, che in comune con Stefano ha il fatto di giocare a pallacanestro.

“Reggetevi forte - ha scritto nelle sue storie di Instagram - se Manuela e Stefano stanno insieme da quattro anni e mezzo si presuppone si siano messi insieme a metà 2016 o qualcosa del genere… guardate cos’ho trovato nei miei direct”. A questo punto ha mostrato diversi messaggi di apprezzamento ricevuti da Stefano nel corso del tempo, con tanto di invito a cena: “Chissà a quante avrà scritto mentre stava con te, Manu. Dai, sposa Luciano e non pensarci più”.

