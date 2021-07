In Onda, "giornalista terrorista". Senza precedenti: una intera piazza contro David Parenzo. Lui reagisce così: che figuraccia...

29 luglio 2021 a

Un coro contro David Parenzo. Alla manifestazione di Roma contro il Green pass i partecipanti se la sono presa con il conduttore di In Onda, il programma serale di La7. "C'è stato un coro contro Roberto Speranza, ma anche contro di te David. Non sembrano molto amichevoli", ammette l'inviato della trasmissione. "Ah, proprio dedicato a me", replica il collega che affianca Concita De Gregorio. Intanto di sottofondo si sente la folla gridare "giornalista terrorista".

"Salutameli con grande affetto", prosegue Parenzo mentre Gerardo Greco dallo studio scherza: "Dì - rivolto all’inviato - ai presenti di rifare il coro contro Parenzo". Oltre ad aver attaccato i giornalisti i manifestanti no pass si sono infuriati con lo Stato: "Giuseppe De Donno ucciso dallo Stato". A quel punto è la De Gregorio a intervenire commentando che "non si capisce nulla" e chiedendo all'inviato di spiegare per filo e per segno le parole dei presenti.

A fianco dei "no Green pass" anche alcuni esponenti della Lega. Lo stesso economista del Carroccio, Claudio Borghi, è stato raggiunto dalle telecamere di La7. "Ma sarà vaccinato", si chiede Parenzo mentre la De Gregorio rincara la dose: "Ma sei vaccinato?". Immediata la risposta: "Sapete che io a questo rispondo sempre che sono affari miei, da quando in qua bisogna sapere cose in merito allo stato sanitario di una persona". E ancora, all'ennesima provocazione dei conduttori su Matteo Salvini e il faccia a faccia con Mario Draghi: "Oggi lui da Draghi è stato commovente perché nel governo è solo. Noi siamo i soli a batterci per queste battaglie, eppure basta vedere questa piazza per capire che le persone da rappresentare non sono poche. Salvini - prosegue - oggi è riuscito a fermare l'obbligo di green pass per aerei e treni, che in caso contrario sarebbe stato avviato ieri".

