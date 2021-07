Ballando con le Stelle, Milly Carlucci delusa da Raimondo Todaro: "Dopo 15 anni di vita insieme...". Cosa gli ha scritto

29 luglio 2021 a

L'addio di Raimondo Todaro a Milly Carlucci e a Ballando con le Stelle ha sorpreso molti fan della trasmissione. La più sorpresa di tutti, però, è stata proprio la padrona di casa, che non si aspettava l'annuncio sui social. Il ballerino, infatti, ha deciso di comunicare la sua scelta con un post su Instagram: "Ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide", ha scritto. A tal proposito è intervenuta la Carlucci con un tweet dolceamaro.

"Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando - ha scritto la conduttrice -. Che Raimondo fosse in trattativa con un'altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente". Da qualche giorno, in effetti, si vocifera di un suo passaggio ad Amici, la trasmissione concorrente su Canale 5. Ma ancora nulla di ufficiale.

Milly poi ha raccontato: "Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme". Un messaggio che nasconde un certo disappunto da parte del volto noto di Rai 1, che infatti poi ha aggiunto: "Stamattina con un po' di delusione ho visto il suo post". Alla fine però la Carlucci ha concluso scrivendo: "Non posso che augurargli tutto il bene del mondo".

