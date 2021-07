Battiti Live, Michele Bravi sul palco? Occhio a Elisabetta Gregoraci: sconvolta

Francesco Fredella 30 luglio 2021 a

Sicuramente il ritorno di Michele Bravi sulle scene musicali lascia il segno. Ora, il cantante è al settimo cielo. Gli ultimi mesi per lui non sono stati molto facili. Il 2020-21 è stato segnato dalla cancellazione dei live e tour, un colpo durissimo per Bravi e centinaia di artisti.

A Battiti Live, il programma di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci, tra gli applausi del pubblico di Otranto, Michele Bravi si esibisce con Sophie and The Giants. E quando canta Falene, l’ultimo singolo, i fan si scatenano. Emozioni e cori. Anche la Gregoraci e Alan Palmieri restano a bocca aperta. “Siamo uniti per sempre”, dice il cantante. “L’incontro con Sophie è stato meraviglioso, ci siamo incontrati nella musica ma abbiamo scoperto di avere una visione del mondo in comune”.

Bravi riparte da zero. Punto e a capo cercando di dimenticare il passato e anche quell’incidente che è stato un colpo improvviso, una battuta d’arresto. Il 2021 lo inizia con la pubblicazione dell’album “La geografia del buio” e con l’arrivo al Festival di Sanremo dove ha accompagnato Arisa nella serata delle cover (insieme hanno cantato il brano Quando di Pino Daniele). Poi l’uscita del nuovo brano, Falene, con la collaborazione del gruppo pop britannico Sophie and The Giant. L’ennesima bomba che fa ballare tutti.

