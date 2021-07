Uomini e Donne, "forse ho sbagliato": impensabile, il ragazzo che ha detto "no" a Maria De Filippi

Francesco Fredella 30 luglio 2021 a

Vi ricordate Giacomo Czerny di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5? Il ragazzo aveva ricevuto un’importante proposta di lavoro proprio dalla De Filippi, che vuole arruolarlo nella sua redazione come video make ritorneranno. Tempo fa, sul Magazine di Uomini e donne, in un’intervista, Giacomo aveva detto di aver vagliato l’ipotesi di un trasloco a Roma. Ma ora arriva una novità: l’ex volto del programma rifiuta. Dice no a Queen Maria.

“Forse sbagliando, ho preso la decisione di proseguire il mio lavoro altrove, per seguire altri miei progetti più personali e intimi”, dice Giacomo che è specializzato in cortometraggi stile travel. I viaggi restano al centro dei suoi desideri. E dice di essere pronto a provare“questa strada più incerta” (con un rischio calcolato a quanto pare). “Uomini e Donne ha trasformato la mia vita”, confessa Giacomo. Ovviamente, il pensiero va a Martina che ha cambiato la sua vita con una parentesi televisiva che tutti conoscono. “Ha reso tutto migliore”, continua a raccontare.

Czerny poi rivela che la sua storia con Martina Grado procede a gonfie vele. Vivono lontani e cercano, in ogni modo, di gestire al meglio la distanza. Ma una cosa è certa: ad ottobre andrannno a vivere insieme, probabilmente a Milano. Martina dice che “la convivenza può sembrare un azzardo” (sono insieme solo da pochi mesi). Insieme, a cuore aperto, dicono che “sarebbe più rischioso stare lontani“. Insomma, Giacomo e Martina hanno le idee chiare: “la nostra non è una storiella da adolescenti”. Punto e a capo.

