In Onda, Enrico Mentana punzecchia David Parenzo: "Alzati! Ah no...", interviene Concita De Gregorio

Enrico Mentana è uno degli ospiti di Concita De Gregorio e David Parenzo nella puntata di questa sera di In Onda su La7. Il direttore del TgLa7, in studio per commentare insieme ai conduttori gli ultimi fatti di cronaca come la diffusione della variante Delta e la riforma della Giustizia, ha subito approfittato per scherzare insieme a Parenzo.

A prendere la parola all'inizio è stata la giornalista de La Repubblica, che rivolgendosi scherzosamente al collega, ha detto: "Parenzo per te questa sera un test di giornalismo, visto che con noi c'è Enrico Mentana". Quest'ultimo allora non ha perso tempo per punzecchiare David: "Alzati! Ah no, sei già alzato". Risate in studio. Con la De Gregorio che ironicamente li ha ripresi: "Smettetela adesso".

Tra gli altri ospiti del talk anche Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, e il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese. Il primo ha commentato soprattutto l'aumento dei nuovi contagi in Italia per via della variante Delta ma ha rassicurato i telespettatori dicendo che non si può parlare di emergenza, mentre il secondo si è occupato soprattutto della riforma firmata Cartabia. Una riforma che, pur creando scompiglio nel governo, è stata approvata ieri sera in Consiglio dei ministri.

