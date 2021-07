Uno Weekend, super-gaffe di Convertini con Vito dell'Aquila: "Come sta il nonno?", ma è morto e lo ha appena detto

31 luglio 2021 a

a

a

Clamorosa gaffe di Beppe Convertini in diretta a Uno Weekend. Uno scivolone successo mentre il presentatore si trovava in compagnia del simpatico Vito dell’Aquila. Quest'ultimo è appena tornato in Italia da Tokyo 2020, dove si è portato a casa il suo primo oro olimpico nel taekwondo. Beppe Convertini lo ha accolto, ma evidentemente non è stato abbastanza attento a quello che l’atleta gli stava raccontando. La vittoria dell’Olimpiade, infatti, Dell’Aquila l’ha dedicata con il cuore in mano al nonno, scomparso pochi mesi prima dell’inizio dei Giochi Olimpici.

"Io, quel figone di Convertini...". Prego? Elisa Isoardi, la "proposta indecente" al conduttore in diretta su Rai 1

"Mio nonno è stata una figura molto importante Lui mi accompagnava sempre a scuola e in palestra, e inseguiva insieme a me il sogno di vincere le Olimpiadi. Questo ultimo periodo purtroppo stava sempre male, però diceva sempre: ‘Vito vincerà le Olimpiadi’. Era sicuro, io magari dubitavo e invece alla fine ha avuto ragione", aveva detto Dell'Aquila pochi minuti prima in diretta tv all'altra conduttrice del programma, Anna Falchi.

“Molte donne non hanno il coraggio di farlo”. Prego? Disastrosa gaffe di Beppe Convertini con l'ex signorina buonasera, gelo su Rai 1

Beppe Convertini, dopo le immagini del trionfo olimpico, ha chiesto a Vito dell’Aquila quale fosse stata la prima cosa fatta appena arrivato a casa e l'atleta ha risposto “Sono andato a trovare mio nonno”. E Convertini ha subito chiesto: “E come sta il nonno?”. Secondi di terribile imbarazzo e il gelo cala nello studio tv. Immediate le scuse di Beppe Convertini e la risposta flemmatica del campione che ha fatto finta di nulla: "Sono andato al cimitero, per portargli un saluto".

Video su questo argomento Dell'Aquila "Il mio oro per mio nonno e l'Italia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.