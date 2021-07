Domenica In, Mara Venier "condannata" ai lavori forzati: mai visto prima, quando va in onda

31 luglio 2021 a

Hai capito, Mara Venier? Non va mai in vacanza: il suo Domenica In, infatti, andrà in onda anche... ad agosto. Questa la decisione dei vertici Rai. Anche se, ovviamente, si tratterà soltanto delle repliche, o meglio de "Il meglio di Domenica In".

A differenza dello scorso anno, le repliche non andranno i onda soltanto a luglio ma anche durante il mese successivo. Dunque ancora un pomeriggio all’insegna dei momenti più emozionanti dell’edizione 2020/2021 di Domenica In, che Mara Venier ha condotto sempre con grande successo in termini di ascolti fino al 27 giugno scorso.

Lo scorso anno, ad agosto Domenica In e le sue repliche lasciarono spazio alle riproposizioni di Da noi... a ruota libera, il format condotto da Francesca Fialdini. Per certo, l'appuntamento con la nuova stagione di Domenica In è confermatissimo per il prossimo autunno: dopo qualche dubbio e tentennamento, con la voglia di dedicarsi a marito e famiglia, la mitica zia Mara ha sciolto le riserve. Ovviamente, ci sarà.

