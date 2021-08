Uomini e Donne, "ecco la nuova star": Gemma Galgani fatta fuori, confessione-choc della fonte a Canale 5

01 agosto 2021 a

Addio a Gemma Galgani, o quasi? Indiscrezioni clamorose sulla prossima edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Allora, andiamoci piano: Gemma Galgani ci sarà, certo che ci sarà. Eppure, potrebbe essere sensibilmente ridimensionata. Una vera e propria bomba.

L'indiscrezione è stata rilanciata da una fonte interna alla produzione di Uomini e Donne, che preferisce però mantenere l'anonimato: "Sarà Isabella Ricci la nuova star a settembre", ha tagliato corto la fonte, confidandosi a Nuovo Tv. Insomma, nel mitico programma della De Filippi, potrebbero esserci nuove gerarchie.

Nella scorsa stagione, terminata a giugno, Gemma Galgani non ha fatto breccia nel cuore di alcun corteggiatore. Purtroppo per lei la ricerca dell’anima gemella è ancora attiva e chissà che non riesca a trovarla quest’estate fuori dalla televisione. "È stata una stagione faticosa, anche se non sono mancati i raggi di luce e speranza", ha recentemente commentato Gemma Galgani sempre a Nuovo Tv. E chissà che la prossima di stagione, all'ombra di Isabella Ricci, non possa essere ancor più faticosa...

