Reazione a catena, Marco Liorni scoppia in lacrime durante il gioco: "Scusate...". Tutta colpa della regia

02 agosto 2021 a

Attimi di commozione hanno preso il posto delle risate. Accade nella puntata del 2 agosto di Reazione a Catena, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Accade quando le Trottole, in gara con le ex campionesse Scoppiettine, indovinano la canzone misteriosa, Hey Jude dei Beatles. In questo momento la regia fa partire sugli schermi il video di una delle esibizioni della band inglese. In studio, si scatenano tutti a cantare.

Poi la telecamera torna sul conduttore che appare visibilmente emozionato: "Scusate mi sto commuovendo. Ringrazio la nostra collaboratrice che trova questi video. Un brano stupendo scritto da Paul McCartney per il figlio di John Lennon". Accantonata la parentesi, il gioco può proseguire. Le Trottole indovinano tutta l'ultima catena, arrivando alla fase finale con il super tesoretto di 131mila euro. I complimenti di Liorni: "Era tanto che non succedeva".

Purtroppo però le neo campionesse non riescono a indovinare l'ultima parola (stagno, ndr). Poche puntate fa il conduttore aveva scatenato l'ironia dei telespettatori. Il motivo? Tutta colpa di una definizione uscita male. "C'entra con i volatili, è bianco è duro...", erano state le parole del conduttore per aiutare a far capire l'oggetto misterioso da indovinare. Immediata la reazione sui social: "Ma è una definizione hot", era stata l'uscita più comune.

