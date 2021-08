Reazione a Catena, choc da Marco Liorni: "Quella roba non si può dire". Cosa esce di bocca ai finalisti, la regia censura

04 agosto 2021 a

Reazione a Catena continua a macinare ascolti, confermandosi una certezza incrollabile del palinsesto estivo di Rai1, tanto che molti telespettatori gradirebbero che il programma condotto con successo da Marco Liorni si allungasse anche all’autunno. Nella puntata di ieri, martedì 3 agosto, si è verificato un episodio curioso, che ha costretto la regia a intervenire.

Tutto è accaduto prima che i neo arrivati Numeri Primi strappassero il titolo alle Trottole, campionesse di Reazione a Catena soltanto per una sera. Durante l’intesa vincente, i due membri del team - Claudio e Lorenzo - dovevano far indovinare “Marilyn Monroe” al compagno Davide. E lo hanno fatto utilizzando una parola vietata, ovvero “Coca Cola”. Apparentemente innocente, ma non per Rai1, come ha sottolineato Marco Liorni: “Non si possono dire nomi di marchi, è un errore e tornate indietro di uno”.

Ovviamente, essendo il programma registrato, la regia ha coperto “Coca Cola” con il più classico dei beep. Nonostante la penalità, alla fine sono stati proprio i Numeri Primi a spuntarla e a conquistarsi l’accesso alla finale, dove hanno giocato per 3.219 euro, non riuscendo però a portarli a casa. Nella puntata di oggi, mercoledì 4 agosto, avranno l’opportunità di rifarsi difendendo il titolo di campioni.

