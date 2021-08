Amici, dramma per Susy Fuccillo: "Mi hanno bruciato tutto", un video devastante

04 agosto 2021 a

Susy Fuccillo è stata una delle allieve della settima edizione di Amici. A distanza di anni, rimane piuttosto seguita sui social, dove ha comunicato una bruttissima vicenda che l’ha riguardata ultimamente. Sul suo profilo Instagram, la ragazza ha infatti raccontato di star vivendo un momento doloroso: lo stabilimento balneare di proprietà della sua famiglia è andato completamente distrutto in un incendio.

L’ex allieva della talent di Maria De Filippi ha spiegato in un video che cos’è successo, mostrando anche le immagini di quel poco che è rimasto dell’attività situata a Catania. “Ho visto bruciare con i miei occhi anni e anni di sacrifici - ha dichiarato - in meno di 4 ore, del nostro stabilimento balneare ‘Le Capannine’ non è rimasto più nulla. Mi sento impotente e persa, violentata nell’anima ed emotivamente vulnerabile”.

Tutta colpa degli incendi che stanno attanagliando la Sicilia, anche Catania è stata colpita pesantemente. La Fuccillo ha poi spiegato la dinamica: “L’incendio è partito da un terreno non molto distante dalla nostra struttura, abbiamo provato subito a chiamare i vigili del fuoco. Ho perso una parte di me in quelle fiamme, guardo gli occhi della mia famiglia e vedo tanto dolore, lo stesso che mi porto dentro da quel maledetto venerdì 30 luglio”.

