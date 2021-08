Amici, Arisa fatta fuori: l'indiscrezione stravolge il format. Un grosso caso a Mediaset: cosa c'è dietro

03 agosto 2021 a

Arisa lascia Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Al suo posto ci sarà Lorella Cuccarini, che avrebbe accettato una nuova sfida, passando dal ballo al canto. L'indiscrezione, non ancora ufficiale, è stata pubblicata da Dagospia. Viene smentita, così, la permanenza della cantante nel talent show della De Filippi, come anticipato qualche settimana fa dal settimanale Chi. Si vociferava, infatti, che Arisa avesse rifiutato la partecipazione a Pechino Express proprio per continuare con la sua esperienza nel programma di Canale 5.

Certa al 100 per cento, invece, la presenza della Cuccarini. Lo ha confermato lei stessa in una recente intervista a Oggi: "Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista". E sarebbe proprio lei a insegnare canto al posto di Arisa. Una scelta non così bizzarra, visto che ha alle spalle una carriera come cantante soprattutto nei musical.

Al suo fianco, invece, dovrebbe esserci Raimondo Todaro. Il ballerino è in pole per diventare maestro di danza nella scuola di Maria. Di lui si è parlato molto negli ultimi giorni per via della polemica con Milly Carlucci e del suo addio inaspettato a Ballando con le Stelle. Adesso si attende solo la conferma di Mediaset.

