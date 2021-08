Battiti Live, Elisabetta Gregoraci e il vestito da censura: squarcio centrale e fuori tutto, da svenire

Francesco Fredella 04 agosto 2021 a

Lei. Sempre lei. Ancora lei. Elisabetta Gregoraci fa parlare tutti a Battiti Live - il programma in onda su Italia 1 - per l’outfit bianco traforato che lascia tutti senza fiato. Il tutto, nella puntata di martedì 3 luglio. Si tratta di un modello minimal che punta molto sul décolleté e che gioca sui contrasti geometrici: il vedo e non vedo, grazie all’effetto dei forellini, fa salire la temperatura. Forme ben in vista e un tocco di sensualità davvero unico.

Il sito ilsussidiario.net ha indagato su quell’outfit. “Si chiama Genny il marchio tutto italiano portato sul palco di Otranto dalla conduttrice. Nato nel 1962, si trova oggi sotto la direzione artistica di Sara Cavazza Facchini. Eleganza e particolarità si mescolano in egual modo in questo abito dal costo di 1000 euro. Esistono, inoltre, altre varianti del vestito il cui prezzo può anche superare il prezzo prima indicato”, racconta il sito sempre ben informato sui retroscena.

Intanto, dopo Ben Affleck e Jennifer Lopez, a Capri arrivano pure un Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: ritorno di fiamma? Eppure solo pochi giorni fa, la Gregoraci aveva raccontato di essere single e di volersi innamorare. Quindi cosa sta accadendo con Flavio Briatore? Il loro matrimonio ha sempre funzionato, e non solo sui giornali. Poi l’addio, senza troppi problemi e litigi. Infatti, tra loro sembra esserci un bel rapporto di stima, che spesso viene confuso con un ritorno di fiamma. Tutto resta avvolto nel mistero. Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha dato prova di grande rispetto nei confronti del suo ex marito, questo può bastare a spegnere ogni gossip.

