Marcell Jacobs in tv a ottobre? L'indiscrezione: quale (grosso) programma Rai lo sta puntando

04 agosto 2021

Marcell Jacobs nuovo concorrente di Ballando con le Stelle? Pare che Milly Carlucci abbia puntato gli occhi proprio su di lui, il velocista italiano campione olimpionico nei 100 metri. Non si tratterebbe di un concorrente bizzarro visto che il dance show ha sempre rivolto lo sguardo ai campioni sportivi. La stessa compagna di Jacobs, Nicole, aveva parlato di questa possibilità non nascondendo un certo entusiasmo.

Dopo la medaglia d’oro nei 100 metri, Jacobs ha iniziato ad attirare l'attenzione di diversi programmi televisivi. Il trionfo a Tokyo 2020 ha inevitabilmente cambiato la sua vita e quella di tutta la famiglia. E' facile immaginare quindi che d'ora in poi aumenteranno le sponsorizzazioni e le partecipazioni televisive. Stando all'indiscrezione riportata da La Gazzetta dello Sport, la conduttrice di Ballando sarebbe già interessata a lui e si starebbe muovendo per averlo in pista.

La compagna e futura moglie dell'atleta, Nicole Daza, ha parlato dell'eventualità di partecipare al programma in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera qualche tempo fa: "A me piace Ballando con le stelle. Credo lui sia adatto, bello com’è". Nicole tra l'altro si era espressa anche sulle accuse di doping contro Marcell arrivate soprattutto da Regno Unito e Stati Uniti: "Io ne ho sorriso, non mi tocca anzi mi scivola. Due medaglie importanti agli italiani capisco che possa dar fastidio. Conosco lo sforzo fatto da Marcell e non ho dubbi".

