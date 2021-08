Barbara D'Urso, crollo emotivo davanti al cavallo: "Oggi sono più sensibile..."

05 agosto 2021 a

Barbara D’Urso è in vacanza in giro per l’Italia, ma non rinuncia a tenersi in forma. Fa sport e attraverso i social il momento in cui ha incontrato una coppia di cavalli, una madre con il suo puledrino. Nel momento in cui si è avvicinata, la conduttrice ha notato la madre avvicinarsi con fare protettivo nei confronti del cucciolo, atteggiamento che le ha toccato il cuore. “Oggi forse sono più sensibile ma mi sono emozionata perché ci ho visto dentro tutto l’amore per il suo piccolo”, ha spiegato Barbara D’Urso.

La commozione della D’Urso deriva anche dal fatto che c'è stato il compleanno del suo primogenito, Giammauro Berardi. Per l’occasione, Barbara D’Urso ha postato sui social una foto che la ritrae con il pancione, prima della nascita del suo primo figlio, a cui è seguita una dedica speciale. “L’unico punto di felicità totale”, ha scritto la conduttrice ricordando l’emozione di essere diventata mamma per la prima volta.

Nonostante il messaggio postato da Barbara D’Urso sia dedicato in primis a suo figlio Giammauro, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha dedicato un pensiero anche al suo secondogenito, Emanuele. Barbara D’Urso non ha mai nascosto l’amore incondizionato per i suoi figli, e ha voluto ribadirlo ancora una volta attraverso i social scrivendo: “Insieme e indivisibili”.

