Elisabetta Gregoraci sfiora le lacrime a Battiti Live: "Le parole...". Frecciata a Flavio Briatore?

Francesco Fredella 11 agosto 2021 a

Tutti i suoi ultimi successi: Piuma e Sorriso Grande. Alessandra Amoroso sul palco di Battiti Live su Italia 1 emoziona tutti. Si tratta di due canzoni che raccontano la fine della sua storia d’amore con il produttore musicale Stefano Settepani (si parlava da tempo di matrimonio). “Queste due canzoni sono legate tra di loro e parlano di un momento particolare della tua vita”, racconta Alan Palmieri sul palco.

Alessandra Amoroso sembra imbarazzata, ma cerca di rispondere (non ha mai sbandierato ai quattro venti la sua vita privata). L’ex vincitrice spiega che i due pezzi sono legati tra di loro e raccontano un pezzo di vita trascorsa. “A volte non si hanno neppure gli strumenti per affrontare certe cose e si pensa sempre al peggio. Ma dopo la notte arriva sempre un sorriso grande”, racconta la Amoroso.

E la Gregoraci trattiene le lacrime. “Le tue parole mi hanno emozionato davvero tanto”, dice la conduttrice. Nella parole di Alessandra, probabilmente, la Gregoraci vede quello che molte donne provano: smarrimento o solitudine dopo la fine di una storia d’amore. Anche Elisabetta, tra l’altro, ha dovuto fare i conti con la fine del matrimonio con Flavio Briatore, ma tra loro i rapporti sono ancora

