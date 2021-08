Zona Bianca, gaffe di Giuseppe Brindisi: parla di Enrico Letta? Occhio a come lo chiama

13 agosto 2021 a

a

a

Piccolo scivolone per Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca, il programma in onda su Rete Quattro. Il giornalista, in un collegamento già di per sè faticoso a causa di problemi di audio con Matteo Salvini, voleva ironizzare sulla proposta del leader della Lega dedicata al libro dell'estate. In sostanza l'ex ministro chiedeva ai suoi elettori sui social quale testo leggere, se quello di Enrico Letta o il sudoku.

"Ma vaffanc*** ignorante, ti devi vergognare". Bassetti a valanga, scena mai vista: insulti in diretta alla "terrorista" Boralevi

Ed ecco che Brindisi si è lasciato andare a una gaffe, parlando del testo "di Gianni Letta", e non del nipote. Tra Salvini e Letta, Enrico, non scorre buon sangue. Nonostante il numero uno del Carroccio e il segretario del Partito democratico siano insieme al governo, non manca giorno in cui non si scontrino. Dal ddl Zan fino agli ultimi botta e risposta, quelli sullo Ius soli. I dem vogliono concedere la cittadinanza italiana a chiunque nasca sul territorio.

"Violentata a 17 anni, nessuno ha sentito le mie urla": dalla compagna del dem Romano il dramma privato e la lezione a Grillo

Ma la Lega fa barricate. Dalla parte di Letta anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, altra personalità che con Salvini non si trova d'accordo. Anche in questo caso motivo di contenzioso è la gestione immigrazione, in particolare dei continui sbarchi che flagellano le isole italiane alle prese con un'altra emergenza: il coronavirus.

"La destra non ha aiutato i 130mila morti di Covid a non morire". Cecchi Paone oltre il delirio, il conduttore costretto a intervenire: follia in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.