Matteo Bassetti contro Gianluigi Paragone, il vaffa in diretta a Zona Bianca su Rete 4: "Sa dov'è pronto per andare?"

A Zona Bianca, programma di Rete Quattro condotto da Giuseppe Brindisi, va in onda l'ennesimo scontro. Nella puntata del 21 luglio protagonisti sono Matteo Bassetti e Gianluigi Paragone. Al centro dello scontro ovviamente la vaccinazione contro il coronavirus e l'obbligatorietà del Green pass. "Lei parla senza sapere, studi prima di parlare", ha sbottato il direttore del reparto di Malattie infettive del San Martino di Genova contro l'ex M5s che da sempre è convinto della libertà di poter o meno vaccinare.

Inutile dire che le parole dell'esperto hanno scatenato il leader di Italexit: "La vedo in fotografia, la vediamo su Instagram, ormai è pronto per l’Isola dei Famosi". Ma Bassetti non ha esitato e ha replicato: "Non dico invece per dove è pronto ad andare lei, sarei volgare". Poi l'appello dell'infettivologo a tutti i telespettatori in ascolto: "Chi è contro il vaccino è contro lo Stato perché il vaccino è uno strumento contro le chiusure. Dobbiamo arrivare a vaccinare l’80-85% della popolazione. Il vaccino serve ad evitare che la gente finisca in ospedale. Chi è vaccinato e dovesse avere un tampone positivo, avrebbe una capacità di contagiare gli altri inferiore del 90% rispetto a un non vaccinato".

Per Bassetti non è il primo botta e risposta a Zona Bianca. A maggio l'esperto aveva risposto a muso duro ad Antonella Boralevi, che aveva evidenziato il suo presenzialismo nei talk show: "Sta poco in corsia perché è sempre in tv". "Ha detto una cosa grave - aveva tuonato - di cui si deve assumere la responsabilità. Dice che io non lavoro, si deve vergognare, si vergogni. Fossi in lei mi vergognerei. Mi vergogno per lei. Io con lei non parlo più. Dove va lei io non andrò più". E il "vaffa" era assicurato.

