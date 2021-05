Zona Bianca, da Sara Manfuso una lezione a Grillo: "Violentata a 17 anni, nessuno ha sentito le mie urla"

06 maggio 2021 a

a

a

"Nessuno ha ascoltato le mie urla": Sara Manfuso - ex modella e attuale compagna del deputato dem Andrea Romano - ha raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale all'età di 17 anni, in pieno periodo adolescenziale. Ospite di Giuseppe Brindisi a Zona bianca su Rete 4, la Manfuso ha parlato del suo più enorme trauma dicendo: "Nessuno è uscito a vedere cosa stava accadendo, nonostante fosse pieno giorno". Il doloroso episodio, infatti, è avvenuto - come lei stessa ha spiegato - nell'androne di casa.

"Violenza sessuale", accusa sconvolgente. Fabrizio Corona bombarda la Lucarelli: tutti e due in tribunale, finisce in disgrazia

Provando a ricordare il suo stato d'animo durante quella violenza, la Manfuso ha raccontato: "Avvertivo un senso di mancamento, poi ho avuto un istinto animalesco e ho morso la mano a quell'uomo. Lui ha sfilato la mano, io ho urlato ma nessuno ha ascoltato le mie urla". Un trauma difficile da superare per la 34enne nonostante sia passato diverso tempo: "Mi sono sentita vulnerabile, spesso ho avuto paura di compiere azioni quotidiane, come quella di rientrare a casa".

Video su questo argomento Il caso Ronaldo e il biografo di Roth, Crepet: "Annientare un uomo con il solo sospetto di violenza svilisce le donne"

L'ex modella, poi, ha commentato anche l'ultimo fatto di cronaca in tema di violenza sessuale. Quello che vede come protagonista il figlio di Beppe Grillo, il 19enne Ciro, accusato di stupro - insieme a tre suoi amici - da una ragazza conosciuta in Sardegna nell'estate del 2019. Parlando del video in cui il garante dei 5 Stelle prova a difendere il figlio, Sara Manfuso ha detto: "Quando ho visto quel video mi sono inc***ta, non esiste una roba del genere. Una persona civile non può avere un pensiero del genere".

"Com'era ridotto il suo corpo il giorno dopo". Foto horror sparite, ma ce la testimone: Ciro Grillo, la "prova regina" dello stupro?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.