Amici, Beppe Vessicchio sparito all'improvviso: "Sono rimasto spaesato", cosa c'è dietro

Beppe Vessicchio deve la sua grandissima popolarità tra i giovani al Festival di Sanremo e soprattutto ad Amici. Il direttore d’orchestra ha infatti lavorato per il talent di Maria De Filippi per tanti anni, tra l’altro ricoprendo ruoli diversi: per molti allievi è stato un punto di riferimento con i suoi giudizi sempre decisi e onesti, mai cattivi o troppo severi. Nell’ultima edizione non si è però proprio visto il volto di Vessicchio.

Intervistato dal Corriere della Sera, il musicista ha deciso di mettere fine al silenzio: “Ad un certo punto la serialità televisiva si è interrotta. Per tanti motivi, incluso un sano ricambio di personaggi. In un primo momento rimasi spaesato, senza equilibrio”. Poi Vessicchio ha analizzato aspetti positivi e negativi della sua lunga esperienza all’interno del talent di Canale 5: “C’era una popolarità diffusa, capillare, lusinghiera, non lo nascondo. Ma sentivo che mi stavo immettendo in un’autostrada in cui facevo le cose per un senso di inerzia, per dovere, per lavoro”.

Pur conservando un bellissimo ricordo del suo lavoro ad Amici, Vessicchio si è reso conto che a un certo punto non si sentiva più pienamente soddisfatto: “Mi sono accorto che senza quel senso di ripetitività potevo fertilizzare la mia musica”. E quindi la ‘separazione’ da Maria De Filippi è avvenuta senza alcun rancore.

