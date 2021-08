Reazione a Catena, la campionessa Sara insultata sui social: "Querelo tutti, minacciata anche perché gay"

20 agosto 2021 a

Un brutto momento per una concorrente di Reazione a Catena: Sara Vanni, campionessa in carica del programma dal 12 agosto, con il suo team Le Sibille, su Twitter ha raccontato: "Sono arrivate minacce verso me, la mia famiglia e i miei amici. Ho esposto una querela verso alcuni profili e questa sera non commenterò sui social Reazione a catena che, ricordiamo, è un gioco e tale doveva restare. Grazie a tutt* per il supporto".

La giovane insegnante, in particolare, ha fatto sapere di aver ricevuto minacce e insulti omofobi. Ed è stata costretta, così, a querelare quei profili social che l'hanno attaccata. Non solo insulti generici, quindi, ma anche contro il suo orientamento sessuale. La Vanni, infatti, aveva fatto sapere di essere gay. "In tutto questo sono stata insultata e minacciata anche per il mio orientamento sessuale. Se la legge Zan fosse stata approvata, avrebbe costituito un'aggravante", ha continuato la campionessa del quiz di Rai 1.

La concorrente, nel frattempo, non sbaglia un colpo durante le puntate del quiz: finora è riuscita ad accumulare oltre 91mila euro in gettoni d'oro. Nata e cresciuta a Torino, si è laureata in Lettere a Siena e poi ha proseguito con una specializzazione in media radiotelevisivi alla Sapienza di Roma. E non è tutto: ha anche un diploma in counseling relazionale ed un master in Programmazione neuro-linguistica.

