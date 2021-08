Reazione a Catena, Marco Liorni contro i fessi che insultano e minacciano la campionessa Sara: "Ora aprite il portafoglio"

20 agosto 2021 a

Gli insulti e le minacce contro la campionessa in carica di Reazione a Catena, Sara Vanni, hanno infastidito anche il conduttore del quiz estivo di Rai 1, Marco Liorni. La concorrente, insegnante di professione, ha raccontato su Twitter di aver ricevuto dei pesanti attacchi, anche per via del suo orientamento sessuale, da diversi profili social. La Vanni, infatti, aveva già fatto sapere ai suoi follower di essere gay. Gli attacchi ricevuti, inoltre, erano rivolti non solo a lei, ma anche alla sua famiglia e ai suoi amici.

In un altro tweet, poi, la campionessa ha fatto sapere di essere pronta a querelare tutti. Il conduttore del gioco, allora, è sceso in campo per difendere la concorrente: "Un abbraccio anche pubblico alla ‘nostra’ Sara. Fa bene a querelare - ha scritto su Instagram -. Chi insulta, ne risponde e apre il portafoglio (sperando che apra anche la testa). Semplice".

Un messaggio di vicinanza e solidarietà che non è passato inosservato. La stessa Sara, infatti, ha commentato: "Grazie mille Marco e tutto il team di Reazione a Catena per i messaggi positivi che mi state mandando". E nel frattempo anche molti utenti sembrano essere dalla sua parte: "Non si può più neanche partecipare a un quiz Tv che ti insultano e ti minacciano??? Ma la gente è impazzita...".

