Ballando con le stelle, colpo gobbo di Milly Carlucci: "Chi può scippare a Mediaset", dopo lo strappo con Pier Silvio...

23 agosto 2021 a

a

a

Dopo la fine della sua esperienza a Mediaset, Alessia Marcuzzi sarebbe pronta ad approdare in Rai. E non in un programma qualunque, ma in una delle trasmissioni di punta di Rai 1, Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Ci sarebbero dei tentativi di coinvolgimento della conduttrice nel cast della prossima edizione, in onda a partire da ottobre. L'ex volto noto di Canale 5, invece, aveva reso noto il suo addio a Mediaset lo scorso giugno sui social.

“Lo abbiamo contattato, cosa ci ha detto”: Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle? Parla Milly Carlucci

Adesso, a parlare di un suo eventuale trasferimento in Rai è il sito Blogo. Tuttavia, la sua presenza è tutt'altro che certa: la squadra di Ballando è attualmente in costruzione e si preannuncia scoppiettante e piena di imprevisti. Qualche settimana fa, invece, il settimanale Chi aveva dato un'altra notizia sulla Marcuzzi: che avrebbe avviato una trattativa con Discovery per un progetto completamente nuovo e tutto suo.

Nel frattempo, però, secondo TvBlog, ci sarebbero delle trattative in corso per la partecipazione a Ballando con le Stelle dei campioni olimpionici Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Per quanto riguarda il velocista, si starebbe cercando addirittura di portarlo nel cast fisso dei nuovi concorrenti di Milly Carlucci. Anche se diverse voci vedrebbero Marcell impegnato al Festival di Sanremo 2022 con Amadeus.

Alessia Marcuzzi dimentica il bikini: senza veli sugli scogli, una foto da impazzire | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.