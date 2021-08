Anna Tatangelo a Scene da un matrimonio. L'affondo della big di Mediaset: "Mi viene da ridere"

28 agosto 2021 a

Anna Tatangelo, dalla prossima stagione televisiva condurrà su Canale 5 la domenica pomeriggio Scene da un matrimonio. La cantante è alla sua prima esperienza alla conduzione di un programma. Una scelta che poco è piaciuta a Patrizia Rossetti, che sull’ultimo numero del magazine Nuovo non ha certo nascosto tutte le sue perplessità: "A me scappa da ridere, perché onestamente quella del presentatore non è affatto una professione facile".

Del resto l'approdo di Anna Tatangelo a Scene da un matrimonio pare abbia creato qualche malumore a Mediaset. E Patrizia Rossetti, che tempo fa ha attaccato pure Maria Teresa Ruta, ha detto anche di essere molto curiosa nel vedere Anna Tatangelo alla conduzione e ha promesso di essere pronta a farle i complimenti qualora dimostrerà di essere all’altezza del ruolo: “Non giudico mai prima di vedere", ha dichiarato. Ma ha anche sottolineato di essere dispiaciuta per il fatto che ci siano invece tante giovani conduttrici ancora sottovalutate che "meriterebbero di fare il salto di qualità".

La Rossetti ha però apprezzato Anna Tatangelo nel ruolo di giurata a All Together Now, aggiungendo però di credere che fare la conduttrice di un programma storico come Scene da un matrimonio sia davvero una sfida molto difficile: “Entrare nelle case degli italiani la domenica pomeriggio è una gran bella sfida…”.

